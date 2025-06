Armas e drogas são retidas de circulação em Goiana

Foram apreendidos 58 pedras de crack, 176 pinos e mais 9,3g de cocaína, 522 big bigs de maconha, entre outras drogas (Foto: Divulgação/PMPE)

Armas de fogo, coletes balísticos, drogas, armas brancas, celulares e outros objetos, foram apreendidos por policiais militares da 3ª CIPM, no município de Goiana, Zona da Mata Norte, na última terça-feira (17). Através do serviço de inteligência, o efetivo foi direcionado a uma área de mata próxima à estrada lateral da Fazenda Aparauá, em Ponta de Pedras. No local indicado, a equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo.

Após troca de tiros, uma quadrilha formada por dez homens fugiu pela vegetação densa e não foi localizada. No local, os agentes apreenderam quatro revólveres calibre .38, duas pistolas, 32 munições .40, 28 munições 9mm, 39 munições .38, três estojos calibre .38 deflagrados, dois estojos .380 deflagrados, dois carregadores .9mm, três carregadores calibre .40 e dois carregadores .380.

Junto ao armamento ainda haviam, 158 pedras de crack, 176 pinos e mais 9,3g de cocaína, 522 big bigs de maconha, uma balança de precisão, um coturno militar, dois coletes balísticos, duas capas de colete, dois coldres e seis celulares. De acordo com informações extraoficiais, a quadrilha estaria concentrada na área de mata para realizar uma investida noturna contra rivais.