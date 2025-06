"Eu nunca esperava que acontecesse com o meu filho", conta a mãe do menino vítima de bala perdida

No corredor do Hospital da Recuperação, Claudiane lembrou os momentos que antecederam os disparos; Nos braços do pai, Gustavo foi atingido por uma bala, que ficou alojada no pulmão

"Eu ia com ele à padaria, mas deixei com o pai", contou a mãe do menino vítima de bala perdida (Fotos: Crysli Viana/ DP foto)

“Eu quero tentar acreditar que aconteceu isso com ele de verdade”, desabafou Claudiane Seara, mãe da criança atingida por uma bala perdida, enquanto aguardava por informações sobre o estado de saúde do filho, no corredor do Hospital da Restauração, na manhã desta quinta-feira (19).

Gustavo Seara foi atingido por uma bala perdida na noite da quarta, quando estava nos braços do pai, próximo a sua casa, na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

Ainda muito abalada e apelando à população por doação de sangue para o seu filho, que precisará passar por cirurgia a fim de retirar o projétil alojado no pulmão do garoto, Claudiane relembrou os momentos que antecederam os tiros.

"Eu ia com ele à padaria, mas o deixei em casa com o pai. Quando cheguei na padaria, escutei os disparos”, contou a mãe. “Ai, meu Deus, isso foi bala...".

No retorno para encontrar seu filho, um vizinho lhe contou que o menino tinha sido atingido de raspão no braço. A ligação do pai confirmou que o caso era mais grave e que a criança se encontrava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Brejo.

“Eu nunca esperava que acontecesse com o meu filho. Tinha muita gente, mas bateu somente nele. Podia ter batido em qualquer outra pessoa.”

Segundo ela, Gustavo aguarda por cirurgia. Na manhã desta quinta, ele acordou agitado e precisou de sedação. "Quando ele abriu o olho, eu disse que o amava, que mainha, painho e todos estavam com ele. Que ele sairia dessa.” disse Claudiane.

A bala que atingiu Gustavo Seara perfurou seus dois pulmões e ficou alojada.

A família fez um apelo para que a população doe qualquer tipo de sangue para a criança de 5 anos. As doações devem ser feitas no Hemope - Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, em nome de Gustavo Daniel Seara dos Santos.