Apac emite alerta de chuvas para três regiões nesta quinta (19) e sexta (20)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quinta-feira (19), um novo alerta de chuvas para três regiões de Pernambuco. O aviso vale para a noite desta quinta e ao longo da sexta-feira (20).

Segundo a Apac, a previsão é de precipitações moderadas a fortes na Mata Sul. Agreste e Região Metropolitana do Recife podem esperar chuvas moderadas e pontualmente fortes.

De acordo com a agência, "o canal de umidade previsto desde ontem, quarta-feira, dia 18 de junho, deve continuar atuando em toda a faixa litorânea de Pernambuco. Por isso, o aviso meteorológico será renovado até a sexta-feira, 20 de junho".

“As condições de risco estão maiores na parte sul, incluindo o sul da Região Metropolitana e toda a Mata Sul. A previsão indica a continuidade de chuvas de moderada a forte na Mata Sul e Moderada (pontualmente forte) na Região Metropolitana do Recife. Para o Agreste as chuvas devem ser moderadas em alguns municípios, enquanto que a Mata Norte deve ser de fraca a moderada. No Sertão, chuvas de fraca a moderada de forma isolada", finaliza o comunicado.