Inmet: 50 municípios de Pernambuco em ‘perigo potencial’ de chuva

Segundo atualização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover com intensidade moderada em toda a zona litorânea do estado

Previsão do tempo do Inmet para esta quarta-feira e início de quinta (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a sua previsão de chuvas para todo o país às 10 horas desta quarta-feira (18) e apontou risco de ‘perigo potencial’ para 50 municípios de Pernambuco.

Todos eles da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata Norte e da Zona da Mata Sul, especificamente, aqueles que compõem a faixa litorânea do estado, estendendo-se à de Alagoas, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Segundo o Inmet, as chuvas podem gerar acúmulo de água entre 20mm e 30mm, com a possibilidade, em algumas localidades, de chegar a 50mm. O anúncio tem validade até as 10h da quinta-feira.