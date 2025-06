Sistema Defesa Civil Alerta passa a funcionar no Nordeste nesta quarta (18)

No sábado (14), 36 municípios foram submetidos a um teste do Defesa Civil Alerta. Quatro cidades de Pernambuco estavam incluídas

Alerta de demonstração da Defesa Civil (Reprodução)

O sistema Defesa Civil Alerta passa a funcionar no Nordeste a partir desta quarta-feira (18) como ferramenta de comunicação emergencial para informar pessoas que vivem em áreas de risco sobre desastres naturais. No sábado (14), foi feito um teste em 36 cidades da região, incluindo quatro em Pernambuco.

Os alertas, que serão enviados diretamente para a tela dos celulares da população, terão seus conteúdos e critérios de envio definidos exclusivamente pelas Defesas Civis estaduais, com base em protocolos técnicos. O objetivo é informar, orientar e proteger a população em situações de risco iminente, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo.



"Essa ferramenta foi criada para que o aviso chegue antes que o perigo alcance as pessoas. Nosso compromisso é salvar vidas, garantindo que a população receba alertas em tempo hábil para agir com segurança", afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.



Como funciona o Defesa Civil Alerta

O sistema envia mensagens de texto que emitem som para os moradores de áreas de risco, mesmo que o celular esteja no modo silencioso, sobrepondo-se ao conteúdo acessado no momento. Não é necessário fazer nenhum cadastro para receber o aviso e ele é emitido em aparelhos conectados às redes 4G e 5G em áreas sob risco de desastres.

De acordo com o governo federal, a ferramenta permite que as autoridades tenham uma resposta mais rápida para atuar em áreas perigosas. Além disso, omplementa os canais já existentes de comunicação de risco, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.

A iniciativa segue uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de outubro de 2022, que orientou a modernização do sistema de notificações públicas de desastres no país.

O objetivo é que a ferramenta também seja estendida para as regiões Norte e Centro-Oeste ainda no segundo semestre de 2025.

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, destacou que os técnicos da Defesa Civil Nacional percorreram todos os estados do Brasil, com treinamentos presenciais, garantindo que os protocolos estejam em conformidade com as diretrizes do novo sistema.

"Na semana passada, mais de 30 técnicos da Defesa Civil Nacional estiveram em regiões do Norte e do Centro-Oeste realizando capacitações. A ideia é que, até o fim de agosto, possamos realizar novos testes e disponibilizar também a ferramenta Defesa Civil Alerta em todo o território nacional", explicou Wolff.