São João será de chuva em todo o estado, diz a Apac

Chuva fina prevista para o Agreste durante os festejos juninos (Carlos Lopes/DP)

O São João terá a tradicional chuva em todo o estado de Pernambuco. Segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), vai chover na segunda-feira (23), a véspera, e na terça (24), variando apenas a intensidade de uma região para outra.

No Recife e toda Região Metropolitana, a véspera do São João será de chuva com intensidade ‘moderada’ (de 30mm a 50mm de acúmulo de água). Na terça, haverá uma reduzida no volume, passando a ‘fraca a moderada’ (de 10mm a 30mm).

Ao contrário da Zona da Mata Norte, que manterá a intensidade ‘moderada’ na véspera e no dia de São João. Na Mata Sul, a chuva será ‘fraca a moderada’.

Já as fogueiras no interior poderão se manter acesas por mais tempo durante as comemorações juninas. Tanto no Agreste quanto no Sertão, segundo a Apac, a chuva será ‘fraca’ (até 10mm).