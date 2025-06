Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Santo Amaro

Sinistro entre moto e carro em Santo Amaro (Cadu Silva/DP)

Na manhã desta terça-feira, por volta das 9h37, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no cruzamento da Rua do Sossego com a Rua Pedro Afonso, no bairro de Santo Amaro, Recife, deixou dois homens feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que os encaminhou para unidades hospitalares da cidade.

Segundo informações do SAMU, uma das vítimas, de 28 anos, foi levada ao Hospital Real Português para atendimento. Já a outra, de 64 anos, foi encaminhada ao Hospital da Restauração.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades de trânsito. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos, nem detalhes sobre possíveis causas do sinistro.