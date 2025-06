Governo intensifica ações para prevenir "bigu" em ônibus durante férias escolares

Estudantes receberam orientações de profissionais do Grande Recife a não praticar "bigu" (Foto: Divulgação)

A campanha "Pegar Bigu e Surfar, nem pensar" foi levada para a Escola de Referência em Ensino Médio Edmur Arlindo de Oliveira, em Jaboatão dos Guararapes, nesta quarta-feira (18). Esta é uma ação preventiva do estado para evitar a prática criminosa conhecida como "surf" e "amorcegamento" nos ônibus da Região Metropolitana do Recife, que tendem a aumentar nas férias de julho.

Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos com as consequências dessa conduta. Em uma conversa com os alunos, os gerentes Kathia Sena (Fiscalização) e Heron Farias (Terminais), além de Alex Carvalho, chefe da Divisão de Vistoria do CTM, alertaram sobre os perigos de viajar na parte externa dos coletivos.

Os estudantes foram orientados a denunciar sempre que presenciarem esse tipo de crime, reforçando que essa atitude pode salvar vidas, garantir a segurança dos passageiros e preservar o patrimônio público.

"Estudos mostram que domingos, feriados, períodos de férias e dias de jogos de futebol são os momentos em que mais flagrantes dessa prática ocorrem nos coletivos. Por isso, pedimos que toda vez que a população presenciar essas irregularidades, denuncie pelos nossos canais de atendimento. Assim podemos mapear os pontos críticos e direcionar nossas ações de fiscalização", reforçou o diretor-pesidente do CTM, Matheus Freitas

DENÚNCIA

Em caso de registrar elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e sendo o primeiro contato nos canais de atendimento do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, é recomendado que seja registrada a manifestação na Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Se a solução para manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no nosso canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.