São João do Recife terá espaço especial para proteger crianças e adolescentes durante os festejos

(Divulgação)

Com a chegada das festas juninas e o aumento da circulação de pessoas nos principais polos de animação do Recife, a Prefeitura reforça as ações de proteção social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Durante todo o ciclo junino, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome vai manter um Espaço de Proteção voltado ao acolhimento de meninas e meninos expostos a riscos, como o trabalho infantil no comércio informal das festas.

A estrutura vai funcionar até o dia 29 de junho na Escola de Qualificação Profissional Dom Bosco, localizada na Estrada do Arraial, em Casa Amarela. O atendimento será realizado às sextas-feiras, das 18h às 2h, e aos fins de semana e feriados, das 14h às 2h. O acesso ao espaço será feito por meio das equipes de Abordagem Social da Prefeitura, que estarão circulando nos polos festivos do bairro do Recife, Sítio Trindade e também nos polos descentralizados.

Voltado a crianças e adolescentes de até 15 anos, o acolhimento inclui alimentação adequada, atividades lúdicas, oficinas criativas e atendimento especializado com psicólogos, assistentes sociais e educadores. A entrada no local só será permitida após cadastro, com assinatura e registro fotográfico do responsável legal.

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, destaca que o espaço tem caráter preventivo e protetivo, buscando garantir os direitos das crianças em meio à intensa programação junina. “Durante as festas, quando há maior circulação e informalidade dos serviços, é fundamental termos um local seguro, estruturado, com atendimento qualificado para as crianças em situação de vulnerabilidade. Além disso, este ano teremos uma novidade: o ‘Dia da Alegria’, no dia 23 de junho, com atividades recreativas e um espaço especial para as mães que estão amamentando”, afirmou.

1 / 2 2 / 2 < >

A estrutura do Espaço de Proteção contará com uma equipe de 55 profissionais por dia, incluindo cuidadores, oficineiros, psicólogos, assistentes sociais, motoristas e equipe de apoio. A unidade dispõe de cozinha equipada, refeitório, sala de descanso com climatização e TV, banheiros adaptados – um deles com chuveiro exclusivo para crianças – além de uma sala de escuta qualificada e um terraço destinado às atividades de lazer.

Além do atendimento no espaço fixo, a Prefeitura do Recife vai realizar uma campanha de conscientização nos polos descentralizados da cidade. Serão distribuídos mais de 50 mil materiais informativos, incluindo folders e leques, com mensagens de combate ao trabalho infantil e orientações sobre os canais de denúncia.

Inspirada nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a ação faz parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e reforça os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no enfrentamento às violações de direitos na infância.

Outra frente de atuação será a fiscalização de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Nos dias 22 e 23, as equipes atuarão nos polos de Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro. Já nos dias 27 e 28, as ações acontecerão em Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela. A proposta é orientar comerciantes e reforçar o combate ao consumo precoce de álcool por adolescentes. Também serão realizadas ações de redução de danos voltadas à prevenção do uso abusivo de substâncias psicoativas nos principais polos de festa.