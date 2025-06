Jaboatão dos Guararapes dilvulga calendário junino

(Chico Bezerra)

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes divulgou nesta quarta-feira (18) a programação oficial do São João 2025. Serão sete dias de festa, começando nesta sexta-feira (20) e seguindo até o dia 29 de junho, com o encerramento marcado pela tradicional celebração de São Pedro. O evento promete movimentar diferentes bairros da cidade com atrações musicais, apresentações culturais e atividades voltadas para toda a família.

Mantendo o formato itinerante iniciado no ano passado, o São João de Jaboatão terá polos de animação em Muribeca, Curado II e IV, Marcos Freire e Cavaleiro. Já os polos fixos ficarão localizados no Parque da Cidade, em Prazeres, e no antigo SENAI, no Centro do município. A estrutura foi pensada para descentralizar os festejos e levar o clima junino a diversas comunidades, reunindo moradores e visitantes ao som de muito forró.

“O São João é uma das festas mais bonitas e tradicionais do Nordeste, e em Jaboatão não poderia ser diferente. Estamos preparando um evento com muito carinho, segurança e organização, valorizando nossa cultura e nossa gente”, destacou o prefeito Mano Medeiros.

Além da programação musical, a festa também será uma oportunidade de fortalecer a economia local. A primeira-dama Andréa Medeiros ressaltou a importância de valorizar os artesãos e pequenos empreendedores do município. “O São João é uma festa que aquece os nossos corações e traz o clima de união e solidariedade. Pensamos em cada detalhe para que as famílias jaboatonenses e os visitantes possam viver dias de muita alegria. Além disso, é uma festa para valorizarmos os nossos artistas, artesãos e empreendedores, com a culinária e a tradição”, afirmou.

Entre as atrações já confirmadas estão nomes de destaque no cenário nacional, como Matheus e Kauan, Israel e Rodolffo, Matheus Fernandes, Roberta Miranda e Jorge de Altinho.