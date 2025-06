São João: confira os cuidados com fogos para evitar acidentes oculares

Uso de fogos e fogueiras no período junino aumenta os casos de queimaduras em todo o estado

Cuidado com fogueira e fumaça deve ser redobrado (Foto: Glauco Espíndola/Arquivo DP)

A época das bandeirinhas, do som das quadrilhas e da fogueira já chegou em Pernambuco e também desperta cuidados com a saúde. Durante o São João, aumentam os casos de acidentes oculares provocados pelo uso inadequado de fogos de artifício e contato com fumaça de fogueiras.

A Fundação Altino Ventura (FAV) faz um alerta sobre os perigos que o uso de fogos de artifício e a exposição a fogueiras representam para a saúde ocular, especialmente entre crianças e adolescentes.

“A maioria dos casos que atendemos nesse período poderia ser evitada com medidas preventivas simples e a supervisão adequada de um adulto”, afirma a médica oftalmologista Carla Parizotto, da Fundação.

Entre os fatores que mais contribuem para os acidentes oculares está o uso incorreto de fogos de artifício. Bombinhas, rojões, chuvinhas e outros artefatos pirotécnicos representam alto risco quando não manuseados corretamente ou quando são usados por crianças. Segundo a legislação brasileira, é proibido que este público use estes itens sem a supervisão de um adulto.

A explosão repentina e descontrolada pode lançar faíscas e detritos diretamente nos olhos, causando queimaduras severas, lacerações e até deslocamento da retina.

Outro ponto crítico são os acidentes provocados pela proximidade com fogueiras. A fumaça densa, o calor intenso e os estalos imprevisíveis podem resultar em irritações, queimaduras e até acidentes mais sérios quando há contato direto com a chama.

As consequências dos acidentes oculares não se limitam apenas à perda da visão. Pacientes, especialmente crianças, enfrentam longos períodos de recuperação, necessidade de cirurgias reconstrutivas, uso de próteses oculares e, muitas vezes, traumas emocionais duradouros.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 180 mil pessoas morrem por ano devido a queimaduras gerais, considerada a quinta causa mais comum de lesões não fatais na infância.

Cuidados essenciais para prevenir acidentes:

- Mantenha crianças afastadas da queima de fogos e fogueiras.

- Utilize apenas fogos de artifício regulamentados, seguindo rigorosamente as instruções do fabricante.

- Nunca aponte fogos na direção de pessoas, animais ou áreas com vegetação.

- Em caso de ferimento ocular, lave a área afetada com soro fisiológico ou água filtrada e dirija-se imediatamente a um serviço de emergência oftalmológica.