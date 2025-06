Delegada é punida pela SDS por contato telefônico com Rodrigo Carvalheira (Reprodução/TVGlobo)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) aplicou uma pena disciplinar à delegada Natasha Dolci, após constatar que ela realizou contato telefônico com o empresário Rodrigo Carvalheira, investigado por estupro. A decisão foi publicada no Boletim Geral da SDS no último sábado (14) e assinada pelo secretário da pasta, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos.

De acordo com o documento, a delegada foi penalizada com uma suspensão de oito dias. No entanto, a medida será convertida em multa, com desconto de 50% por dia de vencimento na folha de pagamento da servidora, que permanecerá em serviço durante o período de punição.

A sindicância interna aponta que, no dia 3 de março de 2024, Natasha Dolci manteve ligações telefônicas com Rodrigo Carvalheira, nas quais, segundo a Corregedoria da SDS, ela atendeu a um pedido de cunho pessoal e revelou informações restritas do âmbito policial. O boletim afirma que a delegada fez interpretações equivocadas sobre assuntos institucionais da Polícia Civil de Pernambuco e de suas autoridades.

O relatório conclusivo da Comissão Especial Permanente de Disciplina da Corregedoria considerou que a conduta da delegada configura transgressão disciplinar. Entre as irregularidades apontadas estão: divulgar fatos internos da repartição a pessoas não autorizadas, facilitar o acesso a informações sigilosas, negligenciar o cumprimento de deveres funcionais, desrespeitar a hierarquia e comprometer a conduta pública exigida de um policial civil.

A penalidade foi fundamentada nos artigos 30 e 31 da Lei Estadual nº 6.425/72, que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Policiais Civis de Pernambuco. O texto legal trata da obrigação de preservar o sigilo funcional, manter a disciplina, respeitar a hierarquia e ter conduta pública irrepreensível.