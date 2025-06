APAC emite alerta de chuvas moderadas para Grande Recife e Matas Norte e Sul

Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)

As áreas da Região Metropolitana do Recife, e as Matas Norte e Sul de Pernambuco estão em estado de observação para chuvas, segundo alerta divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). De acordo com o órgão, a previsão é de que pancadas de chuva moderadas alcancem as regiões, já a partir desta quarta (18).

De acordo com a APAC, as precipitações podem ser pontualmente fortes e devem acontecer principalmente entre a madrugada e manhã desta quinta (19), começando pela Mata Sul e posteriormente no Grande Recife e Mata Norte.

Interior

Para o Agreste também se espera chuva, mas com intensidade fraca a moderada e mais isoladas. A previsão para a região do Sertão, é de chuva fraca e isolada à tarde e à noite.