Datafolha: bolsonaristas e petistas empatam pela primeira vez

Presidente Luis Inácio Lula da Silva e ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Fábio Vieira/Metrópoles)

Pela primeira vez desde 2022, o grupo de brasileiros que se diz petistas e o que se diz bolsonarista estão empatados, segundo nova pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quarta-feira (18/6).

A pesquisa aponta que 35% dos brasileiros se identificam com o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outros 35% com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O instituto entrevistou 2.004 brasileiros nos dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

