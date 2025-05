Menino de 5 anos morre após ser atropelado por ônibus escolar

Luan foi atropelado por ônibus escolar e morreu /Rede Sociais

Uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar.



A tragédia aconteceu na quinta (15), em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



A criança foi identificada como Luan Rodrigues da Silva. O caso aconteceu no bairro Quilombo II, por volta das 17h.



Por meio de nota postada nas redes sociais, a prefeitura da cidade "lamentou" o fato e disse que o menino "correu inesperadamente para a frente do coletivo".



Como foi



Segundo informações postadas em redes sociais, Luan soltou a mão da mãe e correu por trás do ônibus no momento em que o motorista realizava uma manobra.



Sem enxergar a criança, o condutor acabou passando por cima do garotinho.



Ainda segundo relatos postados nas redes sociais, o menino morreu na hora.



Diante da tragédia, o motorista do ônibus precisou de assistência médica.



O corpo do garoto foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade.



O que diz a prefeitura



Por nota no Instagram, a Prefeitura de Palmares disse que o motorista não tinha como observar a ação da criança nem condições para evitar o sinistro.

Ainda conforme o município, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou "prontamente" ao local.



"No entanto, infelizmente, a equipe médica constatou que a criança já não apresentava sinais vitais no momento da chegada", acrescentou a nota.

"A Prefeitura manifesta sua solidariedade e profundo sentimento de luto à família e amigos, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de dor", disse a prefeitura.



A Secretaria de Educação disse que iniciou os procedimentos para apuração detalhada do ocorrido.



"Medidas adicionais serão adotadas para evitar que tragédias como esta voltem a acontecer. Pedimos respeito e empatia neste momento de grande tristeza para todos os familiares e envolvidos", afirmou.

O que diz a Polícia Civil



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou um acidente de trânsito "com vítima fatal'.



"A vítima, uma criança de 5 anos, foi atropelada por um coletivo escolar após desembarcar do mesmo, no centro de Palmares", disse a nota.



De acordo com relatos, a vítima passou em frente ao veículo, ficando num "ponto cego" do motorista. As diligências seguem até o esclarecimento total do caso.



Outro caso

Em abril deste ano, uma menina de 6 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar no distrito de Poço Comprido, em Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco.

O acidente aconteceu por volta das 9h de 29 de abril, quando a criança tentava atravessar a rua sozinha.

De acordo com relatos de testemunhas, a menina, identificada como Maria Clara da Silva, teria surgido de forma repentina na frente do veículo.]]O motorista, que não foi identificado, tentou desviar, mas devido à curta distância, não conseguiu evitar o impacto.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.