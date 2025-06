Menino de 3 anos morre após ser atingido por pneu de caminhão

Miguel Benjamim Rangel estava brincando com outras crianças em um campo de futebol, em Igarassu, quando foi atingido pelo pneu

A criança foi levada para o Complexo Hospitalar de Igarassu, mas, segundo a Prefeitura de Igarassu, o menino já chegou sem vida à unidade. (Foto: Reprodução / Google Street View)

Um menino de 3 anos, identificado como Miguel Benjamim Rangel, morreu após ser atingido por um pneu de caminhão, enquanto brincava com outras crianças em um campo de futebol, na quarta-feira (11), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A mãe do menino, Jaciara Rangel, contou, em entrevista ao g1, que deixou o filho brincando com outras crianças, de 4 e 5 anos, acompanhado de um irmão de 6 anos, enquanto ela procurava uma casa para alugar nas redondezas.

Ela também afirmou que deixou as crianças brincando por volta das 16h30 e retornou pouco depois das 17h, após receber uma ligação do Corpo de Bombeiros.

A criança foi levada para o Complexo Hospitalar de Igarassu, mas, segundo a Prefeitura de Igarassu, o menino já chegou sem vida à unidade. A equipe médica tentou um processo de reanimação por quase 1 hora, mas não houve sucesso.

Ainda segundo a Prefeitura, a família residia no bairro do Curado, no Recife, e que estava de passagem por Igarassu.

A mãe da criança não soube informar detalhes sobre como o acidente aconteceu, nem de onde o pneu surgiu.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para tentar obter mais detalhes, mas a corporação afirmou que não foi acionada para esse caso.

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar todos os fatos. A investigação ficará sob a responsabilidade da delegacia da cidade.