Ônibus tomba com turistas em Ipojuca e deixa vários feridos

Veículo tombou e deixou vários feridos em Ipojuca (Reprodução)

Um ônibus com turistas tombou na rotatória do pedágio no Distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Segundo informações iniciais, o acidente foi causado por um animal solto na pista. O motorista tentou desviar, mas perdeu o controle e o veículo acabou tombando.

O Samu foi acionado para atender as vítimas, mas ainda não tivemos retorno sobre a quantidade de feridos e nem para quais unidades de saúde foram levadas. A empresa responsável pelo ônibus também foi procurada, mas não se posicionou até o momento.

Segundo a Monte Rodovias, que administra a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros, o acidente ocorreu fora do trecho sob sua responsabilidade. Ainda assim, a concessionária prestou apoio com a sinalização no local, enquanto o socorro foi realizado pelo Samu.