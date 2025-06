Enem 2025: Mais de 298.449 pernambucanos já se inscreveram no exame

Inscrições do Enem encerram nesta sexta-feira (13)

Inscrições devem ser feitas pela Internet (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

Pelo menos 298.449 pernambucanos já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quinta-feira (12). Em 2024, o estado teve 237.920 inscritos.

O prazo de inscrição para o Enem 2025 foi ampliado até esta sexta-feira (13) e deve ser feita por meio da Página do Participante, inclusive os isentos da taxa de inscrição. O Inep destaca que a aprovação da isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2024 não significa que a inscrição foi automaticamente efetuada.?

A taxa de inscrição para os participantes pagantes é de R$ 85 e deve ser paga até 18 de junho

O prazo para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social também foi estendido até esta sexta. Os dias de aplicação das provas estão mantidos em 9 e 16 de novembro.

Uma das mudanças na inscrição deste ano no Enem é que os alunos que concluíram o Ensino Médio na rede pública terão a inscrição?pré-preenchida no sistema. No entanto, eles precisam confirmar a participação e selecionar em qual língua estrangeira (inglês ou espanhol) serão avaliados.

Outra novidade é que o exame voltou a certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos. Com isso, os participantes que desejam utilizar o exame para esses fins devem indicar a opção no ato da inscrição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.