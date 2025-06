UPE abre inscrição para o SSA 2026

O prazo de inscrição se encerra no dia 16 de julho. O valor da taxa é de R$122. O manual está disponível no http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

UPE realiza vestibular seriado (Foto: Divulgação)

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) abriu inscrição, nesta segunda-feira (16) para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2026.

O número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC).



Divisão de vagas



Das 1.810 vagas, 60% são do Sistema Universal de concorrência e os outros 40% (quarenta por cento) das vagas para serem ocupadas por estudantes egressos de escolas públicas estaduais, municipais ou federais que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e todos os anos do Ensino Médio, comprovado no ato da matrícula. Esses estudantes poderão, ainda, fazer opção ao Sistema de Ações Afirmativas, considerando quatro Estratos (A1, A2, A3 e A4), conforme item 4.2.1 do manual do candidato (SSA 3). Os estratos são:

A1 - 10% (dez por cento) das vagas para estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo;

A2 - 10% (dez por cento) das vagas para estudantes com qualquer renda per capita;

A3 - 10% (dez por cento) das vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo, devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação;

A4 - 10% (dez por cento) das vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com qualquer renda per capita, devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação.



Isenção



Os candidatos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição no período de 16 a 20 de junho.

Calendário

SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 (manhã)

SSA 1: 07 e 14 de dezembro de 2025 ( manhã)

SSA 2: 07 e 14 de dezembro de 2025 (tarde)