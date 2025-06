Inscrições são abertas para mais de 6.700 vagas em cursos profissionalizantes

Prova está prevista para o dia 6 de julho (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Começaram nesta segunda (16) as inscrições cursos de qualificação profissional previstos pelo Programa Trilhatec, da Secretaria Estadual de Educação (SEE).



Segundo o Governo de Pernambuco, são 6.715 vagas.



Os interessados podem se inscrever pelo site sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel.



Os cursos são voltados para os estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual de Ensino.



Há vagas para todas as regiões do estado nas áreas de beleza, moda, hotelaria, tecnologia, gastronomia, logística, construção civil, além de automotiva.



Inscrições



As inscrições podem ser feitas pela internet, de forma contínua, até o dia 30 de novembro.



Cada candidato poderá se inscrever em um curso por vez, considerando o período de realização.



A maioria das formações começa entre os meses de junho e setembro.



É preciso fazer um cadastro no Sistema de Seleção da Secretaria de Educação e Esportes (SEE).



Segundo o órgão, 4.800 vagas são para as formações no Senac e 1.915, para as do Senai.



Podem concorrer estudantes matriculados no ensino médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual.



As escolas-polo também irão oferecer apoio presencial aos estudantes que não tiverem acesso à internet.