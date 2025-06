Moradores agiram rápido e retiraram o motorista do interior do veículo, parcialmente submerso no canal

Homem baleado cai com veículo em canal após acidente em Olinda (Reprodução/redes sociais)

Homem, de 28 anos, baleado cai com picape no Canal do Fragoso, em Jardim Fragoso, Olinda, Região Metropolitana do Recife, na tarde de segunda-feira (16). O veículo atingiu outro carro antes de o motorista perder o controle e ser parcialmente submerso no canal.

Moradores da região utilizaram uma escada e retiraram o motorista do veículo.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava inconsciente e apresentava ferimento de tiro na perna.

Após o resgate, a vítima foi levada para uma unidade de saúde pública.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista se feriu após cometer uma tentativa de homicídio contra um homem de 38 anos, com quem mantinha relação conjugal.

O homem foi autuado em flagrante delito pela PCPE.