Apac alerta para chuvas moderadas e fortes em duas regiões nesta terça (17)

Chuvas devem continuar até esta quita-feira (14), segundo o alerta da Apac (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na noite desta segunda-feira (16), um alerta de chuvas moderadas e pontualmente fortes para duas regiões de Pernambuco.

Segundo a Apac, a previsão é de precipitações na Mata Sul e na Região Metropolitana do Recife a partir da madrugada desta terça-feira (17). A validade é para o mesmo dia.

De acordo com a agência, "um Canal de umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada nas regiões da Mata Sul e Metropolitana do Recife".

A Apac ainda informa que as chuvas deverão ocorrer a partir da madrugada, sendo que, na Mata Sul a qualquer hora do dia e na RMR, na madrugada, início da manhã e noite.