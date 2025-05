Chuvas: governo reúne secretários para estabelecer ações preventivas

Chuvas devem continuar nos próximos dias, diz Apac/Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Integrantes do governo do estado reuniram-se no Centro Integrado de Comando e Controle (CICCE) para acompanhar ações emergenciais para auxiliar os municípios atingidos pelas chuvas em Pernambuco neste domingo (18). A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica chuvas de intensidade moderada a forte até terça-feira (21) na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata.

No Palácio do Campo das Princesas, uma reunião remota foi realizada com secretários estaduais e presidentes de órgãos.

Entre as ações previstas para a semana está a limpeza do Canal Beberibe, na Região Metropolitana do Recife, conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), em apoio à prefeitura de Olinda. A Defesa Civil do Estado segue em estado de alerta, com monitoramento constante das áreas afetadas.

Na reunião com secretários estaduais, a diretora-presidente da Apac, Suzana Montenegro, apresentou um panorama da previsão do tempo para os próximos dias, com foco na Zona da Mata Sul. “A atualização da previsão do tempo da Apac indica uma intensificação das chuvas na Zona da Mata Sul, no Agreste e na Região Metropolitana do Recife, a partir da noite deste domingo e pela madrugada. A tendência é que essas chuvas se mantenham na categoria de moderada a forte durante a segunda-feira”, explicou Suzana.

Entre as obras estruturadoras em andamento estão a conclusão do sistema de drenagem do Canal do Fragoso, em Olinda, que se arrasta por mais de uma década. Atualmente, seis contratos estão em execução, com previsão de entrega até junho de 2026.

Em Jaboatão dos Guararapes, no Jardim Monte Verde, as obras de contenção de encostas receberam um investimento de R$ 51,8 milhões, beneficiando mais de 5 mil pessoas. No Sistema de Controle de Enchentes, as barragens de Panelas II e Gatos concentram mais de R$ 500 milhões em investimentos, enquanto as barragens de Igarapeba, Barra de Guabiraba e Engenho Pereira estão em fase de licitação.

“Estamos em mais um dia de acompanhamento das movimentações de massas e chuvas na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. Estamos acompanhando cada nova atualização de perto, em alerta para cuidar de todos os pernambucanos”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Previsão

A Apac prevê uma semana chuvosa em Pernambuco, especialmente na faixa litorânea e na Zona da Mata. Segundo o boletim divulgado às 10h deste domingo (18). A segunda-feira (19) pode ser o dia mais crítico e a Mata Norte, Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e parte do Agreste podem acumular entre 50?e?100?mm de chuva, categoria classificada como moderada a forte.