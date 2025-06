Armamento da Guarda Municipal do Recife avança nova etapa

Publicado no Diário Oficial do último sábado (14), edital de credenciamentos prevê um cadastro de 350 profissionais para exames de aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (SEOPS), avançou em mais uma etapa no processo de armamento da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR). A iniciativa ocorreu com o lançamento, no último sábado (14), do edital de credenciamento para a contratação de psicólogos credenciados pela Polícia Federal para realização de exames de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo pelos agentes de segurança municipais.

O edital tem como objetivo credenciar 350 profissionais, que deverão ficar aptos a ser convocados para realizar a aplicação e análise de testes psicológicos (psicométricos, projetivos e expressivos). Além de realizar entrevista individual e emitir laudo técnico com parecer conclusivo (apto ou inapto) sobre os agentes da GCMR em treinamento, conforme a Lei nº 10.826/2003 e normativas da Polícia Federal.

No processo de contratação, os psicólogos são credenciados e passam a integrar um banco de profissionais aptos a prestar serviço para a Prefeitura do Recife. Com isso, eles serão chamados, por meio de sorteio, à medida da necessidade da gestão municipal.

"A avaliação psicológica realizada por um profissional capacitado, além de ser uma exigência legal, é fundamental para a segurança da população e do próprio guarda municipal que venha a portar uma arma de fogo. O trabalho de um agente de segurança naturalmente já requer equilíbrio para lidar com situações desafiadoras, e nesta condição, ainda mais", explica Alexandre Rebêlo, secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife.

Para participar, os profissionais interessados em se credenciar devem acessar o site www.licitardigital.com.br, dentro da opção: Adesão - Adesão fornecedor, e seguir o passo a passo indicado no edital, disponível no Diário Oficial do Município do dia 14 de junho de 2025. De acordo com a prefeitura, o credenciamento ficará disponível por 30 dias a contar da data de publicação do edital.

Convênio

O processo, que possibilitará a utilização de armas de fogo pela Guarda Civil Municipal de Pernambuco (GCMR), prevê a celebração de convênio entre a Prefeitura do Recife e a Polícia Federal, que exige que o município tenha corregedoria e ouvidoria específicas para a Guarda Municipal instaladas.

A realização da avaliação psicológica e a capacitação dos agentes é essencial para que os agentes considerados aptos possam realizar o manuseio das armas.

Segundo a prefeitura, na capital, o armamento irá começar pelo Grupo Tático de Operações (GTO) da GCMR. Importante destacar que todo agente público de segurança armado na capital utilizará também uma bodycam.