Pernambuco recebe teste do "Defesa Civil Alerta" neste sábado (14)

Ao todo, quatro cidades do estado devem receber o alerta da Defesa Civil

O alerta pode ser emitido para outras cidades devido à propragação das ondas (Foto: Marcelo Casal jr./Agência Brasil)

Moradores de 9 estados do Nordeste, incluindo Pernambuco, irão receber uma demonstração do "Defesa Civil Alerta" em seus celulares às 12h de sábado (14). Em Pernambuco, os municípios selecionados para participar do ensaio foram Recife, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Caruaru.

Os moradores não precisam se preocupar com a mensagem, uma vez que se trata apenas de uma simulação. Neste teste, o alerta será enviado para os celulares 4G e 5G fabricados a partir de 2020, sem necessidade de cadastro prévio.

O "Defesa Civil Alerta" funciona através de mensagens de texto e avisos sonoros que orientam as pessoas que vivem em áreas vulneráveis a alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, dentre outros.

"O alerta ficará em destaque em seu celular e irá se sobrepor ao uso de qualquer aplicativo. Bem como também será emitido um alerta sonoro que irá durar 10 segundos. Lembrando que apenas as pessoas que estiverem com os celulares desligados ou em modo avião não irão receber um alerta teste. Lembrando que devido a propagação dos sinais pelas antenas móveis, municípios vizinhos a estes poderão também receber um aviso”, explicou o gerente de Ajuda Humanitária da Defesa Civil de Pernambuco, Major Menezes, em entrevista à Agência Brasil.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

A plataforma de envio de alertas já funciona em outras regiões do Brasil e está sendo expandida para o Nordeste. Ele é coordenado pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com execução das prestadoras de telefonia móvel.

O sistema passa a valer no Nordeste a partir do dia 18 de junho e prevê dois tipos de mensagens: o Alerta Extremo e o Alerta Severo.

O primeiro indica que há uma severidade muito alta, urgência imediata e confiança observada ou provável. A mensagem acionará um sinal sonoro semelhante a uma sirene, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

O outro alerta é emitido quando há uma urgência de grau menor, em que a população possui mais tempo para adotar medidas de autoproteção. Nesse caso, o som será de um bipe similar ao do SMS, que não soará se o celular estiver no modo silencioso.