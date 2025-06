A chuva vai engrossar em três regiões do estado nesta terça, diz Apac

Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul terão chuva de intensidade ‘moderada’ durante boa parte da semana

Chuva alagou rua da Zona Sul do Recife (Foto: Cortesia )

A chuva vai engrossar, nesta terça-feira (17), na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. É o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As três regiões do estado deverão ter chuva de intensidade ‘moderada’, ou seja, com um acúmulo de água entre 30mm e 50mm.

Segundo a Apac, a Mata Norte manterá o nível até a próxima sexta.



A Região Metropolitana terá uma redução para ‘fraca a moderada’ (10mm a 30mm) na quarta, voltando a chover mais forte na quinta e na sexta.

Já a Mata Sul terá a intensidade ‘fraca a moderada’ na quarta e na quinta, voltando a ‘moderada’ na sexta.

A chuva no Agreste será ‘fraca a moderada’ até a sexta-feira, com exceção da quinta-feira, quando reduz para ‘fraca’ (2mm a 10mm).



O Sertão varia entre ‘fraca a moderada’ a ‘sem chuva’.