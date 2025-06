Preso pela PF, Gilson Machado seria atração do São João de Caruaru

Gilson Machado (Foto: brucelose via Instagram)

Preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (13), o ex-ministro do Turismo Gilson Machado tinha show marcado no São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Empresário, músico e veterinário, o bolsonarista se apresentaria com a banda de forró Brucelose no Alto do Moura, no dia 24 de junho.

A prisão de Gilson aconteceu no Recife. A suspeita é de que ele tenha tentado ajudar o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaroa e delator da trama golpista, a obter um passaporte português.