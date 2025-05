Programação oficial do São João de Caruaru 2025 começa nesta sexta-feira (25)

A abertura acontece no Sítio Lajes, na zona rural da cidade, com a caravana do São João na Roça, com shows do Trio Fole de Ouro, Assisão e Geraldinho Lins.

A abertura da programação oficial do São João de Caruaru 2025 acontece no Sítio Lajes, na zona rural da cidade/Reprodução/Prefeitura de Caruaru

Faltando quase dois meses para o dia 24 de junho, a cidade de Caruaru, conhecida como a "Capital do Forró", inicia nesta sexta-feira (25), no Sítio Lajes, na zona rural da cidade, o São João 2025.





Os festejos juninos, que iniciam com a caravana do São João na Roça, que irá passar por 13 comunidades rurais, seguem até o dia 28 de junho, com mais de 1.400 atrações distribuídas em 27 polos. Entre as atrações, nomes como João Gomes, Xand Avião, Elba Ramalho, Ivete Sangalo irão passar pelo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal palco da cidade.





Uma das novidades desta edição é a reorganização do Alto do Moura, que passa a contar com um Polo da Casa Museu Mestre Vitalino e um Polo das Quadrilhas no Centro Multicultural.





Outra novidade de 2025, é que o São João na Roça terá matinês aos domingos, a partir das 16h. Além disso, o Dia Evangélico será realizado no Polo Azulão, em 29 de maio, com shows de Yonara e Cassiane.





O São João 2025 de Caruaru tem como tema "De Fazenda a Capital do São João", que faz referência à trajetória histórica da cidade e sua consolidação como um dos principais polos culturais do Nordeste. Os homenageados serão Coroné Cornélio (Lamartine Duarte), Jota Lima e Luísa Maciel (in memoriam), grandes nomes da cultura caruaruense.





O jingle oficial tem a voz de Batista Lima, vocalista da banda Limão com Mel, e foi composto por Carlinhos Pompom, Paulo Long, o secretário de Comunicação Thiago Azevedo e o presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Hérlon Cavalcanti. Os arranjos são de Juninho Vanerão e Thiago Azevedo.





A expectativa é que milhares de visitantes passem pelo São João de Caruaru 2025, consolidando a cidade como um dos maiores destinos turísticos e culturais do Brasil em 2025.





Programação dos dias 25, 26 e 27 do São João na Roça





Lajes - 25 de abril





Molecodrilha

Batalhão de Bacamarteiros 139

Trio Fole de ouro

Geraldinho Lins

Assisão





Vila Rafael – 26 de abril





Banda de Pífanos Princesa do Agreste

Grupo Flor e Barro

Trio Flor de Croatá

Banda As Fulô

Azulinho





Malhada de Barreira Queimada – 27 de abril





Batalhão de Bacamarteiros

Animadrilha

Trio Remelexo

Banda Forró Quentão

Ed Carlos