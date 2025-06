Três mulheres são presas por aplicar golpes de empréstimo em idosos

Foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e um de bloqueio financeiro no valor de 58 mil reais

Polícia Civil prende três mulheres envolvidas em crimes de estelionato (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil desarticulou quadrilha que praticava golpes de estelionato contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade em Abreu e Lima. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (16), na sede da PC, o delegado Guilherme Kerth relatou detalhes da operação.

Duas mulheres foram detidas na quinta-feira (12), uma de 20 anos, em Abreu e Lima, e outra de 29, no Aeroporto do Recife, que tentava fugir para o Rio de Janeiro. A terceira envolvida foi detida em João Pessoa, na sexta (13).

Ao todo foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão em Olinda, Paulista, Abreu Lima, João Pessoa e São José do Ramos, na Paraíba, três de prisão preventiva e um de bloqueio de bens no valor de 58 mil para cada envolvido.

A polícia ainda investiga outras três pessoas e duas empresas envolvidas com o golpe de estelionato em Abreu e Lima e João Pessoa. Com as envolvidas foram apreendidos cadernos de anotações, celulares e computadores.

“Com a apreensão dos bens, nada impede que a gente identifique outros autores, ou outros participantes, porque através desses bens apreendidos e do bloqueio, pode ser que identifiquemos outras pessoas que receberam dinheiro, mesmo tendo uma menor participação no crime.”, afirmou o delegado.

Como operam

Segundo Guilherme, a empresa de Abreu e Lima é uma filial da matriz de João Pessoa. Elas operam regularmente há pouco mais de um ano e fizeram pelo menos 15 vítimas no município pernambucano.

O delegado explicou que as suspeitas tinham como alvo idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e analfabetos. Eles eram convencidos a realizar cadastro através do reconhecimento facial.

Após o cadastro, as fraudadoras solicitavam o empréstimo a uma instituição financeira acima do valor desejado pelas vítimas. Quando o dinheiro era disponibilizado na conta, elas transferiam a maior parte para uma das contas envolvidas no esquema.

Orientação da Polícia

A Polícia Civil orienta que as vítimas de golpes de empréstimo bancário procurem de imediato as autoridades, levem documentos que comprovem o empréstimo indevido e testemunhas. Se possível, nomes e descrição física dos golpistas para facilitar a identificação dos envolvidos.