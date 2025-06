Falsa advogada é presa em São Joaquim do Monte por estelionato

Mulher foi presa por exercício ilegal da profissão e estelionato (Foto: OAB Caruaru)

Uma falsa advogada foi presa em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, no dia 4 deste mês. A informação foi divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Caruaru nesta quarta-feira (11)

A mulher atuava aplicando golpes em cidades da região e foi denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da profissão e estelionato, uma vez que não tem registro na OAB.

Ela foi presa de forma repentina após a Justiça analisar as ações ilícitas cometidas pela falsa advogada. A mulher cobrava clientes para oferecer serviços jurídicos.

Por meio de nota, a OAB Caruaru informou que atua na vigilância de casos como este e que a prisão preventiva foi determinada pela reincidência dos golpes.

“A OAB alerta a população sobre a importância de verificar sempre o registro profissional nos canais oficiais da Ordem, a fim de evitar prejuízos e fraudes”, destacou a OAB.