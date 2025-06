Delegado que atirou em ambulante é denunciado por tentativa de homicídio, afirmam advogados

Emmanuel Apory, de 26 anos, levou um tiro na perna durante discussão com o delegado Luiz Alberto Braga no dia 5 de maio em Fernando de Noronha

Emmanuel Apory agradeceu apoio (Redes Sociais)

Os advogados do ambulante Emmanuel Pedro Gonçalves Apory, de 26 anos, informaram que o delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por tentativa de homicídio duplamente qualificado. A Promotoria do Arquipélago de Fernando de Noronha teria enquadrado o crime como praticado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a defesa, a denúncia foi baseada em laudos periciais, boletins de ocorrência e documentos da Secretaria de Defesa Social.

Ainda de acordo com os advogados, o Ministério Público também solicitou o afastamento do delegado das funções públicas, o recolhimento de suas armas e, em caso de condenação, a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e reparação dos danos causados à vítima. A acusação agora tramita na Justiça, e a defesa de Emmanuel cobra que o caso vá a júri popular o quanto antes.

O ambulante teve parte da perna direita amputada após ser baleado pelo delegado Luiz Alberto Braga durante uma discussão no dia 5 de maio, em Fernando de Noronha. Ele foi inicialmente atendido no Hospital São Lucas, na ilha, e transferido em seguida para o Hospital da Restauração, no Recife, onde permaneceu internado por 18 dias até receber alta hospitalar no dia 22 de maio.