Suspeito de praticar assaltos  é morto com golpes de faca no meio da rua

Um suspeito de praticar assaltos morreu após ser atingido por golpes de faca, em Muribeca Rua, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O crime aconteceu no sábado (14), e foi detalhado, neste domingo (15), nas redes sociais.

Segundo informações da polícia, o desconhecido foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Mesmo assim, ele não conseguiu resistir aos ferimentos.

Ainda conforme informações postadas em redes sociais, moradores da localidade disseram que o homem estaria tentando praticar roubos na área quando foi agredido pela população.

Um segundo suspeito teria conseguido fugir pela mata.

O corpo do desconhecido foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, em Santo Amaro. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o caso.

O que diz a Polícia Civil

Por nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, um homicídio consumado.

“A vítima, ainda não identificada, foi socorrida para uma unidade hospitalar local, com perfurações de arma branca, após ser encontrada em via pública, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ela não resistiu aos ferimentos. As investigações seguem até o esclarecimento total do crime”, acrescentou.