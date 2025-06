São João: trabalho infantil é alvo de ações no Recife

Exploração ao trabalho infantil (Crysli Viana/DP foto)

O trabalho infantil durante os festejos de São João é alvo de uma ação no Recife.

Haverá atividades até dia 29 de junho. A iniciativa marca o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.

Estão previstas iniciativas de prevenção, orientação e proteção de crianças e adolescentes.

A mobilização também será realizada nos polos juninos espalhados pela cidade.

Equipes atuarão na Sala de Reboco, na Avenida Rio Branco. No Sítio da Trindade, durante o Concurso de Quadrilhas.

Uma das principais iniciativas é o funcionamento do Espaço de Proteção, que será instalado na

Escola de Qualificação Profissional Dom Bosco, em Casa Amarela (Estrada do Arraial, 2900). A estrutura, realizada em

parceria com a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda, vai oferecer alimentação, oficinas, atividades lúdicas e escuta qualificada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O atendimento será realizado às sextas-feiras, das 18h às 2h, e aos fins de semana e feriados, das 14h às 2h.

As ações têm como base o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no enfrentamento ao trabalho infantil.

O objetivo é garantir o desenvolvimento pleno e saudável de meninas e meninos, com acesso à educação, proteção, lazer e cuidados - livres de

qualquer forma de exploração. A campanha também convida a sociedade a se engajar na defesa dos direitos da infância,

promovendo uma cultura de responsabilidade compartilhada entre poder público, famílias, comunidades e instituições.

Também estão previstas ações de fiscalização e orientação. São atividades educativas voltadas à redução de danos relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas, no Bairro do

Recife e no Sítio da Trindade. A iniciativa tem como objetivo promover o cuidado, orientar sobre o uso consciente e reduzi os riscos à saúde, com foco na proteção social.

Também aconteceu uma mobilização educativa contra a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, como objetivo de conscientizar comerciantes e reforçar a fiscalização para coibir o consumo precoce de álcool por adolescentes.

As equipes seguirão atuando nos polos descentralizados, com abordagens nos dias 22 e 23 em Lagoa do Araçá, Barro, Totó,

Campo Grande e Cordeiro; e nos dias 27 e28 em Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela.