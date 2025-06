Obra da Compesa na Av. Domingos Ferreira é concluída, mas via segue interditada

Obras foram finalizadas cinco dias antes do previsto (Foto: Aluisio Moreira/Compesa)

A obra emergencial na rede de esgoto da Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, foi concluída na terça-feira (10), cinco dias antes do prazo inicialmente estimado. No entanto, o trecho da via nas proximidades do número 2343 permanece interditado para a finalização da pavimentação.

Mesmo com a recuperação da tubulação danificada, a liberação da pista depende da conclusão do reaterro da vala e da reconstrução do canteiro central, que precisou ser removido para viabilizar os trabalhos. A aplicação do asfalto será feita na sequência, e pode durar até dois dias, a depender das condições climáticas.

A obra teve início em 30 de maio, após uma inspeção de rotina identificar o abatimento da pista e a necessidade de intervenção na rede coletora. Segundo a Compesa, a profundidade da tubulação (cerca de três metros), aliada a fatores como lençol freático elevado, influência das marés e chuvas, tornou a execução mais complexa.

A intervenção teve caráter emergencial, com o objetivo de evitar extravasamento de esgoto e manter o funcionamento do sistema no bairro.