As mulheres foram detidas em operação nacional da PF nas cidades do Recife e Jaboatão dos Guararapes

PF prende duas mulheres envolvidas com o Comando Vermelho na RMR (Divulgação/PFPE)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) participou de duas operações nacionais — Descenso e Provisão — que resultaram na prisão de duas mulheres suspeitas de envolvimento com o Comando Vermelho, na Região Metropolitana do Recife.

A ação da FICCO-PE foi realizada em conjunto com as FICCO’s do Maranhão e do Pará, como forma de combate ao crime organizado.

A primeira suspeita foi presa na cidade do Recife. Ela reside em Belém e foi apontada pela Polícia Federal (PF) como uma integrante do Comando Vermelho no Pará. Ela tinha a função de coordenar as ações da organização criminosa no estado de Pernambuco.

A segunda envolvida, uma mulher de 37 anos, foi detida no município de Jaboatão dos Guararapes. Com ela foram apreendidos 12 aparelhos celulares, 8 cartões de crédito e 1 veículo Corolla. A mulher é apontada como peça de ligação entre a facção no estado do Maranhão.

Operações

A primeira operação, denominada “Descenso”, cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão em três municípios do Maranhão, São Luís/MA, Chapadinha/MA e Itinga do Maranhão/MA e no Recife/PE.

Essa ação buscou desarticular núcleos de liderança de uma facção criminosa atuante no Maranhão.

Entre os alvos da Descenso estavam lideranças do Comando Vermelho, responsáveis por manter a ordem interna, aplicar punições, gerenciar armamentos, ataques a facções rivais e gerir recursos financeiros.

Os crimes integrados a indivíduos dessa facção são de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

A PF ainda informa que a justiça expediu uma ordem de bloqueio de até R$ 26 milhões.

A segunda operação foi a “Provisão”, com atuações em Belém, Ananindeua, Benevides, Tracuateua e Abaetetuba no Maranhão, além de cidades em outros estados como Recife/PE, Palhoça/SC e Blumenau/SC.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os suspeitos, foram apreendidos celulares, drogas, dinheiro em espécie e munições.