Caminhada do Forró ilumina o Recife Antigo nesta quinta (12) com forró

Caminhada do Forró atrai centenas de pessoas no Recife Antigo (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A noite desta quinta-feira (12) está sendo de festa e tradição no coração do Recife. A Caminhada do Forró toma as ruas do Recife Antigo com uma programação de música, dança e celebração da cultura nordestina.

O evento começou às 17h na Rua da Moeda. O trio Xinelo Rasgado abriu os festejos, seguido por apresentações de nomes da música regional como Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá.

Às 19h30, o cortejo da Caminhada do Forró iniciou com os sanfoneiros que conduzem a multidão pelas históricas ruas do bairro até a Praça do Arsenal. Lá, um grande palco aguarda os participantes para receber ainda mais atrações. O som da sanfona, símbolo do forró, será o fio condutor dessa jornada musical, resgatando as tradições populares.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 < >

Um dos pontos altos desta edição é a aguardada estreia do cantor paraibano Chico César na Caminhada do Forró. Ele se junta a um elenco de peso da música regional, incluindo Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério.

A Caminhada do Forró é reconhecida como um dos eventos mais esperados do ciclo junino recifense.