São João: Reconhecimento facial e armas não letais no esquema de segurança

Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho (Larissa Aguiar/DP)

O São João 2025, em Pernambuco, terá equipamentos de reconhecimento facial e armamentos não letais nos polos juninos, além de laboratórios de segurança pública de alta tecnologia. Com a Operação São João 2025 em andamento desde 29 de maio, o aparato de monitoramento é visível e ativo nos 18 principais polos festivos do estado, incluindo Caruaru, Recife, Petrolina, Surubim e Arcoverde.

Destaque absoluto da operação, o sistema de reconhecimento facial atua como ferramenta de identificação em tempo real de pessoas com mandados de prisão em aberto. As câmeras inteligentes, instaladas em pontos estratégicos das cidades e conectadas à base de dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), permitem uma atuação direcionada e imediata das forças de segurança. A tecnologia, já aplicada com êxito no Carnaval, vem como elemento central na estratégia de controle do fluxo de pessoas em grandes aglomerações.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a ferramenta aprimora a capacidade preventiva do Estado: “O reconhecimento facial é uma ferramenta de inteligência que proporciona uma atuação mais preventiva e eficaz.”

Paralelamente à vigilância por imagem, a Polícia Militar atua com armas não letais para conter tumultos ou intervenções em situações de risco. Tasers, balas de borracha e outras tecnologias de impacto controlado foram distribuídas entre unidades especializadas como o Batalhão de Choque (CHOQUE), o BEPI, o CIATUR e o BIESP.

Segundo o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, o objetivo é conter conflitos sem danos irreversíveis: “Nosso foco é garantir a ordem sem comprometer a vida.”

Toda a movimentação é acompanhada, em tempo real, pelos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) do Recife, Caruaru e Petrolina. Drones, plataformas de observação e helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA) ampliam o campo de visão das autoridades, que também contam com delegacias móveis e atendimento especializado para vítimas de violência.

Com mais de 46 mil ações operacionais extraordinárias previstas até o fim de junho, a Operação São João 2025, a Secretaria de Defesa Social afirma que as medidas buscam garantir a segurança da população e a tranquilidade nos festejos.