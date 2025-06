Recife espera receber 500 mil pessoas para o seu São João

Prefeitura do Recife anunciou a sua estrutura para os festejos juninos, que contará com quatro mil servidores e mais de três mil lançamentos da Guarda Municipal

Apresentação do esquema de trânsito para o São João 2025 (HELIA SCHEPPA/PCR)

A cidade do Recife está a dois dias do início oficial do São João 2025. Com o tema “Recife Junino Nossa Raiz”, a festa tem a expectativa de público de 500 mil pessoas. A capital mobilizará quatro mil servidores e mais de três mil lançamentos da Guarda Municipal durante os festejos juninos.

As informações foram repassadas pela Prefeitura do Recife (PCR) nesta terça (10), em entrevista realizada na região central da cidade. Na ocasião, foi divulgado o esquema dos serviços montados para o São João. Conforme a gestão municipal, o formato segue as organizações do Carnaval e Réveillon.

“São vários dias de festa, começando agora no dia 12, indo até o dia 29. São várias ativações, temos mais de 4 mil servidores da prefeitura empenhados em fazer um excelente São João e com isso também mais de 3.300 homens da guarda, dando todo o apoio de segurança”, comentou Anderson Soares, Chefe do Centro de Operações do Recife.

“São os mais diversos serviços, desde a Secretaria de Saúde com apoio da Vigilância Sanitária, no controle justamente do uso correto da alimentação do São João que é tão típica, tão gostosa, a gente tem que tomar um certo cuidado com o apoio também das unidades básicas do SAMU”.

Trânsito

Locais como o Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife e a Avenida Rio Branco, no centro da cidade, contarão com esquemas especiais de trânsito. Os condutores devem ficar atentos à sinalização viária e às orientações dos agentes de trânsito durante os dias de festa.

“É importante ressaltar que o usuário deve ser parte da festa, ele deve se preocupar onde ele vai estacionar o seu veículo para garantir a segurança dele e das demais pessoas”, lembrou o chefe de operações da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), André Luiz. “A nossa principal apólice é a avenida Rio Branco, que ficará disponível exclusivamente para o pedestre”.

Confira o esquema de mobilidade:

Na Rio Branco, os festejos juninos têm início com a Caminhada do Forró. O evento, que acontece nesta quinta-feira (12), às 17h e a operação acontecerá até as 21h30, no Bairro do Recife. Agentes de trânsito da CTTU acompanharão a caminhada, que vai sair da Rua da Moeda em direção à Praça do Arsenal, onde haverá uma agenda de shows e apresentações.

Além disso, o efetivo ainda ficará em pontos fixos, garantindo os bloqueios que serão montados nas proximidades da Praça do Arsenal, a exemplo das ruas da Guia, Observatório e Barão Rodrigues Mendes. O intuito é viabilizar a acomodação segura do público no entorno do palco.

A via seguirá com bloqueios no entorno para apresentações de trios pé de serra, quadrilhas, bandas e muitas outras atrações, nos dias 12, 13, 14 e 15; 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24; 27, 28 e 29 de junho.

Desfile das Bandeiras

O evento será realizado no domingo (14), a partir das 17h. Uma equipe com 18 agentes de trânsito da CTTU acompanhará o desfile, que seguirá da Rua Nova em direção à Sala de Reboco, localizada no polo da Avenida Rio Branco, onde haverá uma agenda de shows e apresentações.

Sítio da Trindade

No Sítio, as atividades têm início também na quinta-feira (12) e seguem até a terça-feira dia (24), começando às 19h de segunda a sexta e às 16h nos finais de semana. É importante que os condutores fiquem atentos à sinalização viária e às orientações dos agentes de trânsito nas ruas.

O principal polo da festa, na Zona Norte do Recife, terá um efetivo de 44 agentes de trânsito diariamente em seu entorno. Dependendo da intensidade do fluxo de

pedestres, haverá interdição da Estrada do Arraial, na altura do acesso ao Sítio

Trindade, entre as Ruas Ferreira Lopes e Bela Vista.

O condutor que deseja seguir pela Estrada do Arraial, deverá entrar na Rua Arnoldo Magalhães, seguindo à esquerda na Rua Desembargador Mota Júnior, voltando para a Estrada do Arraial.

Polos Descentralizados

As celebrações do São João do Recife também vão acontecer em polos descentralizados. Entre eles: Bongi, Cordeiro, Lagoa do Araçá, Brasília Teimosa, Ibura, Campo Grande, Totó, Vila Tamandaré, Poço da Panela e Parque das Graças. Equipes de agentes de trânsito irão percorrer os locais nos dias festivos.

A CTTU aconselha ao público a chegar cedo ao evento para evitar retenções. Os

condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento.

A fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla

poderá ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da

Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Segurança

Pensando na segurança dos cidadãos para o São João do Recife 2025, a cidade contará, segundo a PCR, com 3.370 profissionais, além de videomonitoramento nos polos da capital.

“Durante todo esse período da Operação São João, vamos ter um videomonitoramento com cerca de 164 câmeras distribuídas nos polos de animação. Seja no efetivo a pé, seja no motorizado, a Guarda Municipal vai se fazer presente juntamente com as forças de segurança do Estado”, explicou o secretário executivo de gestão e segurança pública, Felipe Oliveira.

Além disso, uma equipe da Guarda estará cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco, de 12 a 29/06.

Novidades no comércio

Os festejos no Polo Rio Branco contarão com algumas novidades. A chefe do gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça, explicou como o Recife buscou agregar comerciantes e artesãos da cidade para compor a festa.

“A gente vai ter várias novidades. A Vila Junina está repleta de empreendedores, tanto de artesanato como de gastronomia. As pessoas que quiserem o milho, a canjica, a pamonha, vão encontrar empreendedores aqui no centro da Vila Junina, que já começa desde o dia 12 aqui na Avenida Rio Branco até o dia 29”, destacou.

“Vários serviços para facilitar a chegada das pessoas com estacionamento da prefeitura, a questão da segurança, da limpeza, estarão funcionando. Secretaria de Turismo com várias ações para entreter as pessoas, além do funcionamento dos bares e dos restaurantes aqui da Avenida do Rio Branco, da Rua da Guia, da Praça do Açougueiro, para que as famílias venham curtir o melhor São João, aproveitando os bares e restaurantes da gastronomia aqui na nossa região central”, acrescentou.

Saúde

Recife também contará com serviços de saúde durante todos os dias da programação. Postos de atendimento do SAMU, em 13 locais da cidade, disponível, vigilância ambiental e sanitária são alguns dos serviços disponibilizados.

“A gente torce para que os foliões não precisem da saúde, mas, se precisarem, nós estaremos a postos. A Saúde atua muito na prevenção com aqueles comerciantes formais e informais, orientando sobre infecções transmitidas por alimento, por água. Nossos redutores de danos também orientam sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente também atua na assistência”, apontou Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife.

“São 10 serviços de pronto atendimento na área de pediatria, traumato-ortopedia, nossas maternidades estão todas abertas na área de oftalmologia e 13 bases descentralizadas do SAMU pela cidade nos pontos descentralizados. A gente vai ter também, no Sítio Trindade, um posto de atendimento fixo”, complementou.

Turismo e Lazer

Das 500 mil pessoas aguardadas para as festas juninas do Recife, 30 mil turistas são estimados. A cidade ocupará cerca de 65% do setor hoteleiro, segundo a Secretaria de Turismo e Lazer.

“A gente está com a expectativa de uma ocupação superior a do ano passado, de 65% da ocupação da rede hoteleira nossa. A gente vai ter os centros de atendimento ao turista, os que já funcionam normalmente na cidade, mas teremos dois extras também, um lá, no Sítio Trindade, e outro aqui, na Rio Branco”, comentou Thiago Angelus, secretário de Turismo e Lazer do Recife

Direitos Humanos

A acessibilidade e igualdade serão temas importantes no Recife durante o período Junino. Segundo o Secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marcos Aurélio Filho, a festa foi pensada para que todos possam usufruir.

“Recife é a capital do Brasil que tem mais pessoas com deficiência e é um compromisso consolidar uma política pública estruturante para que de fato essas pessoas possam estar pertencendo à cidade cada vez mais”, expôs.

“Estamos estabelecendo o ‘São João de Direitos’ fortalecendo esse acesso, principalmente à festividade. A gente sabe que o acesso à cultura é um direito humano, mas como acessar essa cultura, especialmente para quem tem mobilidade reduzida, para o usuário de cadeira de roda, nesse sentido, especialmente no Sítio Trindade, criamos uma rota acessível e um espaço específico para atender essas pessoas”, salientou.