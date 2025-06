TJPE mantém condenação da concessionária por acidente com motociclista

Motociclista bateu um muro de concreto não sinalizado na PE-009, administrado pela Rota do Atlântico S.A.; Tribunal não acatou as apelações e manteve sentença da Comarca do Cabo de R$ 50 mil

PE-009 sob administração da concessionária Roda Atlântico (DIVULGAÇÃO/ROTA ATLÂNTICO)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manteve a condenação da concessionária Rota do Atlântico S.A. ao pagamento de R$ 50 mil por danos morais e estéticos a um motociclista. No dia 25 de agosto de 2015, ele sofreu um grave acidente ao colidir com um muro de concreto na PE-009, que não estava sinalizado.

A concessionária é responsável pela administração da rodovia pedagiada em Gaibu, no litoral sul, para onde o motociclista se dirigia. Após a colisão, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enfrentando um longo período de recuperação devido à gravidade dos ferimentos.

De forma unânime, oTJPE negou provimento às apelações do próprio motociclista, que desejava aumentar o dano material pela perda da moto, e pela concessionária, alegando não ter culpa no acidente, mantendo a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com o relator do recurso, o desembargador Sílvio Neves Baptista Filho, o motociclista “não possui legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio, já que não houve comprovação que este desembolsou algum valor para a proprietária do veículo decorrente da narrada perda do bem móvel.

O desembargador também enfatizou que a responsabilidade civil da empresa no acidente foi comprovada. “A concessionária de serviço público, administradora de rodovia pedagiada, tem responsabilidade objetiva pela segurança dos usuários nas vias sob sua administração, incluindo o dever de sinalização adequada sobre bloqueios e interdições nas vias de acesso”, finalizou.