Motociclista de 17 anos morre após colidir com trator em Venturosa, no Agreste

O acidente aconteceu na PE-217, em Venturosa. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o motociclista tentava ultrapassar um trator, mas ao retornar à sua faixa, acabou colidindo no pneu traseiro do veículo

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (Foto: Arquivo DP)

O motociclista de 17 anos, identificado como Santhiago de Siqueira Bezerra, morreu após colidir com um trator na PE-217, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (11).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o motociclista tentava ultrapassar o trator. Ao perceber a aproximação de um caminhão no sentido contrário, tentou retornar à sua faixa, mas acabou colidindo com o pneu traseiro do trator.

O adoelecente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O acidente foi registrado pela 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde, que instaurou um inquérito para apurar todos os fatos.