Inauguração de loja de maquiagem na Conde da Boa Vista gera fila de 150 metros

Pessoas começaram a se enfileirar horas antes da abertura da loja (Foto: Reprodução/Redes)

Uma grande movimentação ao longo da Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife, chamou a atenção de motoristas e transeuntes da região na manhã desta quinta-feira (12). Uma fila de aproximadamente 150 metros se estendeu até a Rua do Hospício, e chegou próximo à Faculdade de Direito do Recife (FDR).

O motivo da quantidade de pessoas enfileiradas foi a espera pela inauguração de uma loja de maquiagens cujos produtos são vendidos a R$10. A abertura do comércio só aconteceu às 9h, mas a fila já começou a se formar horas antes.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, os primeiros compradores chegaram por volta das 4h30 da manhã. Em seu perfil no Instagram, a loja divulgou que muitos produtos já foram esgotados após 1h20 da abertura do comércio.