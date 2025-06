"Muitas pessoas morreram", diz ministro da Índia após queda de avião

Bombeiros carregam o corpo de uma vítima após o voo 171 da Air India cair em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad, em 12 de junho de 2025. O avião de passageiros com destino a Londres caiu em 12 de junho na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo, disseram autoridades da aviação, no que a companhia aérea chamou de "acidente trágico". (Foto de Sam PANTHAKY / AFP) ( AFP)

De acordo com o ministro da Saúde indiano, Jagat Prakash Nadda, a queda de um avião da Air India próximo ao aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, fez muitas vítimas. O acidente aconteceu no início desta quinta-feira (12/6) e desencadeou operações de resgate em larga escala e pânico generalizado na área. Segundo o governo, havia 232 passageiros e 12 tripulantes a bordo. Mas, até o momento, não há números oficiais de vítimas e feridos.

“A notícia é de muitas pessoas mortas no acidente aéreo em Ahmedabad. É extremamente triste”, escreveu Nadda nas redes sociais. “Peço a Deus que dê força às famílias enlutadas para suportar a dor insuportável e que proporcione uma rápida recuperação aos feridos.”

A empresa de aviação informou que entre os passageiros do voo AI171, com destindo a Londres, estavam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.

