Índia: Boeing 787-8 da Air India subiu apenas 190 metros antes de cair

Bombeiros carregam o corpo de uma vítima após o voo 171 da Air India cair em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad, em 12 de junho de 2025. O avião de passageiros com destino a Londres caiu em 12 de junho na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo, disseram autoridades da aviação, no que a companhia aérea chamou de "acidente trágico". (Foto de Sam PANTHAKY / AFP) ( AFP)

Informações iniciais da Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão (ADS-B) sobre o voo da Air India que caiu nesta quinta-feira (12/6), logo após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patelatingiu, relatam que a aeronave teria atingido uma altitude máxima de 625 pés (190,5 metros) antes de cair em uma velocidade vertical de 475 pés por minuto (8,69 km/h).

O voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner, de acordo com a investigação inicial, perdeu altitude pouco depois de sair da pista, o que resultou em sua queda nas proximidades do terminal. O avião tinha como destino Londres, no Reino Unido, e caiu em uma área residencial chamada Meghani Nagar.

A aeronave transportava 232 passageiros e 12 tripulantes. Entre os ocupantes havia 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses.

