Conselho Estadual convoca encontro para discutir violência no trânsito

Encontro inédito será realizado pelo Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE), na sede da OAB-PE, no Recife, nesta terça (10). O evento buscará discutir a "epidemia" da violência no trânsito

Evento acontece nesta terça (10), na sede da OAB Recife (Foto: Divulgação)

A violência no trânsito é tema de um encontro inédito pelo Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE), nesta terça-feira (10). O evento contará com todos os conselhos profissionais e setoriais do Estado, nesta manhã, na sede da OAB-PE, no Recife.

A situação envolvendo episódios de violência atingiu níveis críticos, e exige ações urgentes e articuladas, segundo o presidente do Cetran-PE, Walker Barbosa. “O poder público, em suas três esferas, não tem conseguido, sozinho, enfrentar o aumento dos sinistros e das vítimas, impulsionado especialmente pela expansão da frota de motocicletas. O modelo atual de mobilidade prioriza rapidez e individualidade, em detrimento da segurança e da racionalidade”, alertou.

O senso de urgência é tão forte acerca da temática que esta é a primeira vez que todos os conselhos do Estado são reunidos para discutir algo.

A temática do encontro será “O Trânsito Precisa dos Conselhos”, buscando mobilizar entidades representativas para que desenvolvam, junto às suas respectivas categorias, campanhas de conscientização e educação para um trânsito mais seguro e humanizado.