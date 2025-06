Incêndio atinge prédio em Olinda; é o segundo caso no Grande Recife no mesmo dia

O incêndio atingiu o quarto andar do prédio e sete viaturas foram enviadas pelos bombeiros (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Mais um incêndio em um prédio residencial foi registrado no Grande Recife nesta segunda-feira (9). Desta vez as chamas atingem um apartamento no bairro de Casa Caiada, em Olinda.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo consumindo um imóvel localizado no quarto andar do edifício. As chamas são altas e uma fumaça preta e densa também pode ser vista na gravação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou sete viatueas, mas inda não há informações sobre vítimas.





Na manhã desta segunda-feira um homem de 48 anos morreu por inalar a fumaça de um incêndio que atingiu um prédio no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. Outras cinco vítimas foram resgatadas, entre elas um bebê de apenas 29 dias de idade.

Em vídeos registrados por moradores, é possível ver muita fumaça e um pouco de fogo saindo de um dos apartamentos do prédio, que fica localizado na Rua Professor Miranda Curió, nº 113.

Um levantamento feito pelo Diario de Pernambuco mostra que, somente este ano, o Grande Recife registrou nove incêndios em edifícios residenciais.

Casos recentes

Um apartamento de um prédio localizado na Avenida Ayrton Senna, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi atingido por um incêndio no dia 22 de maio. O imóvel ficou completamente destruído, mas ninguém ficou ferido. Imagens do fogo saindo por uma das janelas do apartamento foram compartilhadas nas redes sociais por moradores de prédios vizinhos.

No final do último mês, a Zona Norte do Recife registrou, em menos de 24 horas, dois incêndios em apartamentos. No dia 20, um prédio localizado na Estrada do Encanamento, no bairro do Monteiro, foi atingido por chamas. Imagens do fogo foram compartilhadas nas redes sociais.

Na noite do dia 19 de maio um prédio residencial também foi atingido por um incêndio no período da noite. O caso aconteceu na Avenida Rosa e Silva, no bairro das Graças, em um prédio de quatro pavimentos, sendo os dois últimos configurados como duplex.

Em fevereiro, um apartamento pegou fogo no Espinheiro, também na Zona Norte da capital. Uma mulher inalou muita fumaça, foi atendida pelo Samu e levada para um hospital. Outros moradores receberam primeiros-socorros no prédio.



Em janeiro, um incêndio foi registrado em um prédio em Boa Viagem. Na ocasião, uma pessoa precisou ser atendida por inalar fumaça.