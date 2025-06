Morador esquece panela no fogão e provoca incêndio em apartamento de conjunto residencial

Sinistro foi registrado na manhã desta sexta (6), no Conjunto Residencial Boa Viagem, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Bombeiros resgataram corpo em Olinda (Foto: Arquivo)

Um incêndio atingiu um apartamento no Conjunto Residencial Boa Viagem, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, na manhã desta sexta (6).

Segundo moradores, um dos condôminos do apartamento 502 do Bloco B esqueceu uma panela com fogão aceso, o que provocou o sinistro.



Um funcionário, que tentou apagar as chamas, inalou muita fumaça. Identificado como Natanael, ele foi socorrido por uma ambulância que já estava no condomínio devido a outra ocorrência.



Os moradores denunciaram que nenhum hidrante estava funcionando e, por isso, foi difícil extinguir as chamas.



O condomínio tem quatro torres, de 14 andares.