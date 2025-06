Racismo contra adolescentes no Garanhuns Cup partiu de um funcionário público (reprodução)

“Negro”, “marginal” e “alma sebosa” foram as palavras utilizadas por um funcionário público da prefeitura de Garanhuns para se referir a adolescentes de 12 e 13 anos, em partida de futebol na cidade, segundo o pai de uma das vítimas. O caso ocorreu em partida do Santa Cruz Iniciação e o CT Lúcio, no Garanhuns Cup, em uma praça no bairro Heliópolis, no município de Garanhuns, agreste do estado, na sexta-feira (6).

De acordo com o pai, um tumulto havia se formado ao final da partida entre os times, ao se aproximar, ele presenciou um funcionário público desferindo palavras ofensivas contra os garotos. Seu filho foi chamado de “negro”, o amigo de “marginal” e “alma sebosa” e um um terceiro garoto, de "passa-fome".

Ao se juntar com outros pais para tirar satisfação, outros homens que estavam no local se juntaram com o servidor e agiram de forma agressiva.

Um Boletim de Ocorrência de Injúria qualificada racial foi registrado na 135ª Delegacia de Garanhuns.

A Polícia Civil informa ainda, que um inquérito foi aberto para apurar os fatos do ocorrido.

Relembre o caso

Em nota, o Santa Cruz Futebol Clube desaprova o ato. “Racismo é crime. É inadmissível que, em pleno século XXI, jovens atletas ainda sejam alvos de ataques covardes e discriminatórios por conta da cor da pele.”