Cachorro passa mais de 5 horas preso em prédio em construção no Recife

De acordo com moradores de um prédio vizinho, o cachorro foi alugado para fazer a segurança do local nos finais de semana

Cachorro passa mais de 5 horas preso no último andar de um prédio em construção no Recife (Divulgação)

Na manhã deste domingo (8), um cachorro da raça Rottweiler foi visto preso há mais de 5 horas em uma piscina do último andar do edifício Luar de Oliveira, na Rua Rodrigues Sete, no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife.

De acordo com informações de moradores de um prédio vizinho, os donos da edificação, que ainda está em construção, alugaram o animal para fazer a segurança nos finais de semana.

Em vídeos enviados ao Diario de Pernambuco, é possível ver o cachorro dentro da piscina, localizada no 19º pavimento. Moradores ainda relatam que provavelmente o animal não havia sido alimentado, está magro e sobe ao último andar para beber água da chuva.

Ainda segundo os populares, denúncias anteriores foram realizadas no S.O.S Animais, porém nada foi feito. Outra denúncia foi feita nesta manhã.

Agentes da Polícia Militar estiveram no local para averiguar a ocorrência, porém não conseguiram entrar no estabelecimento.

Até o seguinte momento a reportagem aguarda retorno das autoridades.