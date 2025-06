Recife recebeu neste domingo (8) um dos maiores encontros católicos do ano na capital pernambucana.

Celebração foi realizada no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Aproximadamente 12 mil fiéis participaram da celebração de Pentecostes promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão. A programação se estendeu por toda a tarde, o evento foi marcado por momentos de oração, música e reflexões voltadas à missão da Igreja e à vivência da fé em comunidade.



Com o tema inspirado na carta aos Romanos — “Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz (…) pelo poder do Espírito Santo” (Rm 15, 13) —, a celebração reuniu pessoas de todas as idades e de diferentes regiões da Arquidiocese. A missa solene de encerramento, presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, destacou a importância de uma Igreja em saída, movida pelo Espírito Santo.

Segundo Dom Paulo, Pentecostes marca o início da missão evangelizadora da Igreja. “O Espírito Santo não é dado apenas para uma experiência pessoal, mas para impulsionar a missão: sair de si, anunciar, servir e amar”, afirmou o arcebispo durante a homilia.

A programação começou ao meio-dia com a acolhida dos participantes e a reza do Santo Terço. Ao longo da tarde, os fiéis acompanharam apresentações do DJ Ronny Moura e do cantor Adilson Junior, além do show do músico Dudu do Acordeon e o padre Joãozinho, conhecido nacionalmente por seu trabalho com música religiosa. Ele conduziu um show de louvor que emocionou o público e preparou o ambiente para a celebração eucarística.

A celebração de Pentecostes promovida pela Arquidiocese é considerada um dos principais encontros religiosos do calendário arquidiocesano, e seu impacto vai além do aspecto litúrgico.

Pentecostes é uma das festas mais importantes do calendário cristão, celebrada cinquenta dias após a Páscoa. A data marca o momento, descrito nos Atos dos Apóstolos, em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, transformando-os em testemunhas corajosas da fé e dando início à missão evangelizadora da Igreja. Considerado o “nascimento” da Igreja enquanto comunidade missionária, Pentecostes simboliza a força divina que impulsiona os fiéis a saírem ao encontro do outro, superando o medo e anunciando a mensagem do Evangelho com alegria e esperança.