Santuário é entregue reformado depois de nove meses do desabamento

Desabamento deixou duas pessoas mortas e mais de 20 feridas. As obras do Santuário custaram mais de R$ 5 milhões

Governadora Raquel Lyra entrega obra do Santuário do Morro da Conceição (Crysli Viana/DP Foto)

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi reaberto oficialmente na noite desta terça-feira (20) após passar nove meses em reforma por conta do desabamento do teto. A cerimônia de reabertura incluiu uma missa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega, com participação do reitor do templo, padre Emerson Borges.

“Em nove meses, aproximadamente, recebemos essa casa da mãe plenamente restaurada. Obviamente, nós rezamos em sufrágio por seu Antônio e Dona Maria da Conceição [vítimas do desabamento]. Rezamos também por aqueles que foram feridos naquele acidente. Nós rezamos sobretudo, pedindo que Deus restaurem as nossas feridas. A construção de um templo de pedra, na verdade, é um processo concomitante. Ao mesmo tempo a gente vai se reconstruindo emocionalmente e espiritualmente. A reconstrução do espaço físico, na verdade, é uma reconstrução interior, psíquica, emocional e espiritual de toda a comunidade”, afirmou Dom Paulo Jackson durante a missa de reabertura.

O acidente resultou na morte de duas pessoas e deixou pelo menos 22 feridos. As vítimas fatais foram identificadas como Antônio José dos Santos, de 54 anos, e Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos.

“Eu sou solidária, como governadora e como mãe a todas as famílias das pessoas que se machucaram e que infelizmente não estão aqui entre nós. Mas é tempo também de olhar para frente, quando a gente pode entregar de volta, depois dos investimentos, de mais de R$ 5 milhões uma igreja totalmente restaurada que simboliza também a restauração dessa comunidade e da fé do povo de Pernambuco. O nosso povo precisa de cuidado e, desde o primeiro momento, é isso que a gente está buscando fazer através das ações de diversas secretarias”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“Depois desse esforço conjunto, o esforço de mobilização dos fiéis, do governo estadual, prefeitura e a Igreja participando para poder viabilizar essa reabertura, cada um podendo contribuir de alguma forma, quero deixar aqui a memória daqueles que foram vitimados na tragédia que aconteceu. Tenho certeza que com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, todos nós atravessaremos com ainda mais força e energia a partir desse renascimento dessa reabertura”, disse o prefeito do Recife, João Campos.

A reabertura do Santuário fortaleceu ainda mais a fé dos católicos e devotos de Nossa Senhora da Conceição, como é o caso da empregada doméstica e moradora do Morro da Conceição Adriana de Oliveira, de 38 anos.

“A notícia da queda do santuário mexeu muito comigo porque eu tinha o hábito de vir aqui todos os dias depois do trabalho e me senti muito mal. Foi uma sensação desesperadora. Essa reabertura significa muito e fico emocionada em estar aqui porque tenho uma relação forte com Nossa Senhora da Conceição. Tudo o que eu peço, ela intercede e eu alcanço”, registrou a fiel.

"Ficamos muito abalados peor tudo o que aconteceu e um dia antes do desabamento tinha uma multidão de gente celebrando a missa em 100 dias para a Festa do Morro. Hoje a gente tem uma aproximação muito grande com o santuário e a gente deu apoio de longe e agora viemos renovar a nossa fé", afirmou Everton Henrique, de 31 anos, que saiu do Ibura, na Zona Sul, para assisitr à missa.

Obras

As obras de reconstrução do santuário começaram em 7 de novembro de 2024, com previsão de conclusão até fevereiro deste ano. O templo foi reaberto no dia 25 de novembro, às vésperas da 120ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, cuja data é comemorada em 8 de dezembro. Após o encerramento das celebrações, voltou a ser fechado para a conclusão da reforma.

De acordo com a administração da igreja, até o momento da reabertura parcial já haviam sido instaladas as treliças, o telhado e um forro especial. Com o fim dos festejos, os trabalhos foram retomados, focando nos acabamentos finais.

A segunda etapa das obras incluiu a recuperação estrutural em concreto armado, instalação de novos forros, esquadrias, revestimentos, reforma da fachada, pintura interna e externa, além da modernização dos sistemas elétrico, hidráulico, de iluminação, som, climatização e combate a incêndio.

O altar, os objetos litúrgicos e a cruz também passaram por intervenções. A área externa recebeu paisagismo, novos bancos e itens sacros. Um espaço de homenagem foi instalado no interior da igreja em memória das duas vítimas do desabamento.

Foram aplicados mais de R$ 5 milhões por meio de dois Termos de Fomento firmados entre o Estado e a Arquidiocese de Olinda e Recife.